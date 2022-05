Covid in Liguria, calano i positivi di 502 unità e scende il numero di ospedalizzati

di Redazione

Sono 836 i nuovi positivi in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 1.690 tamponi molecolari effettuati, ai quali si sono aggiunti altri 6.158 test antigenici rapidi. I positivi in Regione sono calati di 502 unità e sono così suddivisi: 420 a Genova (354 in Asl 3 e 66 in Asl 4), 128 a La Spezia, 142 a Savona e 139 a Imperia.

Si registrano 4 decessi di età compresa tra i 56 e 74 anni. Scende di 10 unità il numero dei ricoveri, 178 in tutto, uno in meno rispetto a ieri. Sono sei le persone ricoverate in terapia intensiva.