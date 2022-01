Covid in Liguria, aumentano i contagi: 2423 nuovi positivi, 9 decessi

Torna a salire il numero di contagi in Liguria: nel bollettino odierno sono 2423 i nuovi positivi a fronte di oltre 28mila test tra rapidi e molecolari. La metà dei casi (1273) è stata registrata nelle due Asl in provincia di Genova; 485 i positivi a Imperia, 378 alla Spezia, 269 i contagi a Savona, 18 i casi di non residenti in Liguria.

Ancora in aumento i ricoveri: sono 706 le persone positive al covid e ospedalizzate, 22 in più di ieri. Nelle terapie intensive vi sono 42 persone ricoverate, col dato in crescita di 2 unità. Nove i decessi da conteggiare oggi: tutti soggetti ultraottantenni.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 15.460 dosi di vaccino: di queste 3245 sono state indirizzate a primi vaccinati