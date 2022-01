Covid, in lieve aumento positivi e ricoveri

di Giorgia Fabiocchi

Sono 6.882 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nella giornata odierna (compresi guariti e deceduti), a fronte di 6.361 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 27.473 antigenici rapidi. I nuovi casi registrati in regione sono così suddivisi: 3.982 a Genova, di cui 3.382 in Asl 3 e 600 in Asl 4, 1.094 a Savona, 959 ad Imperia e 807 a La Spezia, 40 coloro che non sono residenti in Liguria. Sono 60.546 i nuovi positivi attualmente in Liguria, esclusi guariti e deceduti.

Nel bollettino odierno si registrano 7 decessi, di cui il più giovane è un uomo di 66 anni. Tornano a crescere gli ospedalizzati, 766, 3 in più rispetto al giorno precedente, stabili le terapie intensive, 41, di cui 27 persone non sono vaccinate e 14 sono vaccinate ma con comorbidità e/o ospedalizzate per patologie covid correlate.

Sul fronte vaccini sono 17.558 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore, su un totale di 3 milioni 78 mila 215 inoculate in Liguria.