Covid, cluster Omicron in rsa a Sanremo: tutti asintomatici o con sintomi lievi

di Giorgia Fabiocchi

In questi giorni è scoppiato un cluster della variante Omicron che ha interessato la rsa Casa Serena di Sanremo. Al momento sono 8 i casi accertati su altrettanti degenti, tutti vaccinati con terza dose, per lo più asintomatici, o con lievi disturbi come cefalea o astenia. "La situazione è sotto controllo - commenta il direttore sanitario della struttura Franco Bonello -. Abbiamo alcuni casi di pazienti positivi, malgrado la terza dose. Sono asintomatici e in base ai protocolli dati dalla Regione, sono stati isolati per cinque giorni, quindi saranno di nuovo sottoposti a tampone e reinseriti in corsia". Circa un mese fa era rimasta contagiata anche una dipendente.