Covid, contagi e decessi in aumento

di Giorgia Fabiocchi

Nel bollettino odierno sono 21 i decessi, il più giovane è un uomo di 56 anni

Sono 5.438 i nuovi positivi al Covid-19 nella giornata odierna in Liguria (compresi guariti e deceduti), a fronte di 6.316 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 25.189 tamponi antigenici rapidi. I nuovi positivi sono così suddivisi: 3.716 nella provincia di Genova (2.740 in Asl 3 e 436 in Asl 4), 896 a Savona, 756 ad Imperia e 584 a La Spezia. 26 le persone positive non residenti in Liguria.

Nel bollettino odierno sono 21 i decessi, di cui il più giovane è un uomo di 56 anni, presso l'ospedale di Sanremo, in Asl 1.

Crescono gli ospedalizzati, 734, 18 in più rispetto a ieri, di cui 43 persone sono ricoverate in terapie intensiva, 3 in più rispetto alla giornata scorsa (di cui 33 persone non sono vaccinate e 10 sono vaccinate ma con comorbidità).

Sono 3.432 i guariti certificati da tampone negativo in Liguria, mentre sono 51.149 i casi di Coronavirus attivi, si tratta di dati in crescita.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state somministrate oggi 18.802 dosi, per un totale di 2 milioni 995 mila 37, pari al 99%, su 3 milioni 24 mila 725 consegnate in regione.