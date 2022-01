Genova, controlli anti-covid: ieri 36 multe in città

di Edoardo Cozza

Irregolarità commesse solo da persone fisiche, mentre in negozi ed altri esercizi commerciali non è stato riscontrato alcun tipo di problema

Circa 1400 persone controllate e 36 multate: è il bilancio delle sanzioni elevate dalla polizia locale in relazione alle normative anti-covid in atto. A Genova, tra centro storico e altri quartieri, per 15 persone sono scattate le sanzioni relative al green pass (non ne erano in possesso o era scaduto), mentre altre 19 sono state multate per il mancato rispetto delle altre regole vigenti.

Nessuna irregolarità, invece, è emersa a carico di commercianti ed esercenti: su 38 attività soggette a controllo, in nessuna sono stati riscontrati comportamenti contrari alle normative in vigore per il contenimento della pandemia.