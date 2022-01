Covid in Liguria, 8.482 nuovi casi ma anche 20 morti, tutti negli ultimi 4 giorni

di Marco Innocenti

Tra i morti spiccano un uomo e una donna, rispettivamente di 55 e 56 anni, deceduti lo scorso 15 gennaio, entrambi nell'ospedale di Sanremo

Sono 8.482 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 43.400 tra molecolari (6.530) e antigenici rapidi (36.870) registrati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che si attesta al 19,54%. I nuovi casi sono stati registrati: 1.076 a Imperia, 1.342 a Savona, 4.916 a Genova (4.149 in Asl 3 e 767 in Asl 4), 1.102 alla Spezia e 46 residenti fuori regione. Sale a 56.265 il numero totale dei positivi nella nostra regione: 7.072 a Imperia, 9.048 a Savona, 29.511 a Genova e 7.214 alla Spezia, con 876 residenti fuori Liguria e 2.544 casi in fase di verifica.

Cresce, anche se solo di 2 unità, il numero dei pazienti negli ospedali, che oggi sono 768, con 42 persone ricoverate in terapia intensiva (31 non vaccinati e 11 vaccinati con comorbidità). L'aumento più significativo si registra al San Martino, con 10 pazienti ricoverati in più in area medica mentre il calo più importante al Galliera, con 9 pazienti in meno. Pesante, anzi pesantissimo, il dato dei decessi, che quest'oggi è di 20 persone. Fra questi spiccano sicuramente un uomo e una donna rispettivamente di 55 e 56 anni, deceduti lo scorso 15 gennaio, entrambi nell'ospedale di Sanremo.