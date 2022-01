Genova, Covid: salta lo spettacolo di Claudio Bisio al Teatro Ivo Chiesa

di Edoardo Cozza

Annullate le date di 'La mia vita raccontata male', testo interpretato dal comico milanese con la regia di Giorgio Gallione: biglietti rimborsati o annullati

Il Covid colpisce ancora 'La mia vita raccontata male', testo tratto da Francesco Piccolo interpretato da Claudio Bisio con la regia di Giorgio Gallione e con i chitarristi Marco Bianchi e Pietro Guarracino impegnati a commentare musicalmente il racconto attraverso composizioni scritte appositamente da Paolo Silvestri. Dopo essere 'saltato' lo scorso anno a causa della pandemia, lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e previsto al Teatro Ivo Chiesa di Genova stasera in prima nazionale con repliche fino a domenica 23 gennaio, è stato cancellato.

"A causa di un caso di positività al Covid19 riscontrato all'interno della compagnia - si legge nella nota del Teatro Nazionale - tutte le repliche dello spettacolo 'La mia vita raccontata male', a partire dalla prima di questa sera, sono state annullate. Cancellato anche l'incontro con il pubblico previsto per il 21 gennaio nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa".

Lo spettacolo, esaurite le date di Genova, deve partire per il tour che toccherà diverse città italiane a febbraio e marzo. Le modalità per il rimborso dei biglietti, cambio o annullo prenotazione sono indicate sul sito teatronazionalegenova.it