Covid, il ministro Schillaci: "Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina". Gratarola: "Sono d'accordo"

"Il rischio varianti covid in Cina è sempre dietro l'angolo e alcune varianti potrebbero bucare la capacità vaccinale, ad oggi il problema non c'è, ma vanno fatti tamponi a chi arriva dalla Cina in modo da verificare che queste persone non siano infette con varianti particolari". Lo chiede al Governo l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola. "La Cina ha avuto una copertura vaccinale meno potente della nostra perché ha usato vaccini diversi a minor protezione", ricorda l'assessore.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30

E il ministro della Salute, Orazio Schillaci, annuncia: "Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana. Riferirò più dettagliatamente nel corso del Consiglio dei Ministri convocato oggi".