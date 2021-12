Covid, gli aggiornamenti in Liguria: oggi 486 nuovi casi, stabili i ricoveri

Sono 486 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.178 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.116 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 83

- SAVONA (Asl 2): 110

- GENOVA: 237 , di cui:

• Asl 3: 177

• Asl 4: 60

- LA SPEZIA (Asl 5): 49

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Negli ospedali sono ricoverate 194 persone, una in meno rispetto a sabato. In terapia intensiva si trovano 22 pazienti (3 in meno rispetto a sabato). Nelle ultime 24 non sono stati registrati decessi.

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.099, 287 in più rispetto a sabato. In sorveglianza attiva si trovano 4.291 soggetti.