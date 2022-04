Covid, calano i positivi. Ospedalizzati in lieve aumento

di Redazione

I guariti superano i nuovi casi. Un decesso, un uomo di 76 anni, all'Ospedale San Martino. Stabile il numero delle terapie intensive

Sono 523 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria, a fronte di 736 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 2.818 test antigienici rapidi. 285 i nuovi casi registrati a Genova (259 in Asl3 e 26 in Asl 4), 31 a Imperia, 103 a La Spezia e 103 a Savona.

Un caso non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Oggi si registra il decesso di un uomo di 76 anni morto al San Martino di Genova.

Casi per provincia di residenza: Genova: 9.053 (-31); La Spezia 3.024 (-44) Savona 2.562 (-44) Imperia 1.958 (-10) Residenti fuori regione o estero 361Altro o in fase di verifica 529 Totale 17.487 (-145)

Ospedalizzati : 263 (+3); 9 (-) in terapia intensiva*

Isolamento domiciliare : 17.216 (-145)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 367.270 (+667).

Gli attualmente positivi calano quindi di 145 unità

Deceduti : 5.207 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva:Asl 1 - 0Asl 2 - 88Asl 3 - 698Asl 4 - 0Asl 5 - 127Totale Liguria - 913