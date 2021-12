Covid, all'autoporto di Ventimiglia apre un nuovo centro tamponi "drive through"

di Marco Garibaldi

Il centro si trasferisce da piazza dell'ex mercato di Vallecrosia, dove il sindaco Armando Biasi aveva chiesto di spostarlo per disagi legati alla viabilità

Apre domani alle 8, all'Autoporto di Ventimiglia (all'altezza dell'imbocco dell'A10) il centro tamponi "drive through" di Asl 1 Imperiese, trasferitosi da piazza dell'ex mercato di Vallecrosia, dove il sindaco Armando Biasi aveva chiesto di spostarlo per disagi legati alla viabilità.

Oggi c'è stato un ultimo sopralluogo del sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, con l'assessore ai Servizi Sociali, Eleonora Palmero e il dirigente generale di Asl 1, Silvio Falco. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11. Asl 1 ha ringraziato "l'Autofiori per la disponibilità dell'area e l'amministrazione comunale di Ventimiglia".