Loano, treni bloccati e traffico ferroviario in tilt sulla Genova-Ventimiglia

di Marco Innocenti

All'origine di tutto il guasto di una macchina di proprietà di una ditta esterna al lavoro sulla tratta. Il problema è stato risolto intorno alle 7

Un guasto ad una macchina di proprietà di una ditta esterna. Sarebbe questa la causa della sospensione della circolazione dei treni sulla linea Genova-Ventimiglia, tra le stazioni di Finale ed Albenga. Il mezzo era all'opera per svolgere alcuni lavori nel cuore della notte quando improvvisamente ha smesso di funzionare nei pressi di Loano.

Il guasto si è verificato poco dopo le 5 del mattino e, per rimuovere la macchina, sono state necessarie quasi due ore. Questo ha causato l'interruzione della circolazione, mandando in tilt il traffico ferroviario, che i tecnici di Rfi ritengono possa comunque tornare gradualmente alla normalità nel corso della mattinata. Inevitabili però i forti ritardi su molti convogli e i conseguenti disagi per i viaggiatori.