Costa Edutainment premiata per il miglior servizio in Italia: Acquario di Genova e Aquafan al top

Il Gruppo Costa Edutainment si conferma eccellenza nazionale nel settore dell’edutainment: secondo l’indagine 2026 dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, l’Acquario di Genova entra nella top 20 assoluta delle aziende italiane e si classifica al primo posto tra gli acquari. Anche Aquafan conquista il primo posto tra i parchi acquatici.

Ottimi piazzamenti anche per altre strutture del gruppo: Acquario di Cattolica (2° tra gli acquari), Italia in Miniatura (4° tra i parchi tematici) e Caravelle (6° tra i parchi acquatici).

L’indagine, condotta tra luglio e agosto 2025 su oltre 330 mila valutazioni, ha analizzato la qualità del servizio ricevuto dai clienti. Le aziende con punteggi più alti hanno ricevuto il riconoscimento “Top Servizio”, mentre quelle ai vertici, come Acquario di Genova e Aquafan, sono state insignite del titolo “N.1 Servizio”.

I risultati confermano l’impegno di Costa Edutainment nella creazione di esperienze di visita coinvolgenti, puntando su qualità, accoglienza e innovazione. Con 12 strutture in Italia e circa 3 milioni di visitatori l’anno, il gruppo si afferma come leader nel settore dell’intrattenimento educativo.

