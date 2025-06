Cornigliano, ripulito il posteggio di via Bagnara: rimossi veicoli e rifiuti

Tre auto, un autocarro e altri veicoli privi di copertura assicurativa sono stati rimossi dal posteggio di via Bagnara, a Cornigliano. L’intervento, coordinato dalla Polizia Locale di Genova in collaborazione con Amiu, ha riportato ordine e decoro in un’area segnalata dai residenti per l’abbandono di mezzi e lo stato di degrado.

Segnalazione e intervento – Il parcheggio in questione è un’area pubblica con circa 40 posti auto. A sollecitare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino, che ha indicato alle autorità la presenza di veicoli apparentemente in stato di abbandono e condizioni di sporcizia. Il 20 maggio il personale dell’Unità Territoriale Ponente Distretto VI ha effettuato un sopralluogo, predisponendo un’operazione congiunta con Amiu.

Risultati operativi – Al termine delle verifiche sono stati rimossi tre veicoli abbandonati, un autocarro e altri tre mezzi sprovvisti di assicurazione. Parallelamente è stato effettuato un intervento di pulizia dell’intera area, migliorandone l’aspetto e restituendola alla piena fruibilità per la cittadinanza.

Dichiarazioni – «L’intervento in via Bagnara è il risultato concreto della collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e Amiu – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi –. Un cittadino ha segnalato il problema, la Polizia Locale ha immediatamente attivato le verifiche e coordinato l’azione, e Amiu è intervenuta con prontezza per ripulire l’area. È così che intendiamo lavorare: ascolto, presenza sul territorio e azioni tempestive per restituire decoro e sicurezza agli spazi pubblici. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo intervento, dimostrando che, insieme, possiamo rendere Genova più vivibile».

