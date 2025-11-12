Cornigliano capitale delle Pro Loco: venerdì nasce Sant’Ilario
di Anna Li Vigni
Valorizzazione del territorio e delle realtà associative genovesi
“Cornigliano capitale delle Pro Loco: venerdì nasce Sant’Ilario” è l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio e delle realtà associative genovesi. Anna Li Vigni dialoga con Enrico Mendace, presidente del Consorzio Pro Loco Genovesi, per raccontare la nascita della nuova Pro Loco di Sant’Ilario e le iniziative in programma.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Istituto Gaslini-Meucci: ripensare la scuola con una rassegna cinematografica
12/11/2025
di Redazione
"Incontri in Blu" al Museo del Mare, Mariella Amoretti chiude la sesta edizione
11/11/2025
di Redazione