“Cornigliano capitale delle Pro Loco: venerdì nasce Sant’Ilario” è l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio e delle realtà associative genovesi. Anna Li Vigni dialoga con Enrico Mendace, presidente del Consorzio Pro Loco Genovesi, per raccontare la nascita della nuova Pro Loco di Sant’Ilario e le iniziative in programma.

