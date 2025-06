Coppa Italia nel segno dei derby liguri: Spezia-Sampdoria e Genoa contro la vincente di Virtus Entella-Ternana

La Coppa Italia 2025 si apre con un primo turno subito carico di pathos per il calcio ligure. Il sorteggio dei trentaduesimi di finale, in programma il 17 agosto, ha regalato due incroci che promettono scintille: Spezia-Sampdoria e Genoa contro la vincente di Virtus Entella-Ternana. Due possibili derby regionali che scaldano l’estate dei tifosi.

Lo scontro tra Spezia e Sampdoria sarà un derby in piena regola, con i blucerchiati che tornano al “Picco” dopo un’annata avventurosa in Serie B: il Doria si è salvato in un playout differito, lo Spezia ha perso la finale playoff con la Cremonese. Tra l'altro il 3 luglio ricorre il quarantennale della prima vittoria in Coppa Italia della Sampdoria.

Non è da meno il possibile incrocio tra il Genoa e la Virtus Entella, qualora i chiavaresi dovessero superare la Ternana nel turno preliminare. In quel caso non si tratterebbe di un derby inedito per la Coppa Italia, con un precedente datato 6 dicembre 2018, quarto turno del torneo, chiavaresi avanti 7-6 ai rigori.

In un tabellone che include sfide interessanti come Milan-Bari, Torino-Modena, o il duello tra Monza e Frosinone, i due incroci liguri (uno certo, l'altro probabile) spiccano per carica emotiva e valore simbolico. Sarà un avvio di stagione tutt'altro che banale per le squadre liguri.

