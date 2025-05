Coppa Bampi su Telenord: più della lingua genovese fa paura la geografia della Liguria

La prima edizione della Coppa Bampi entra nel vivo. E' la novità del giovedì sera di Scignoria! ossia la trasmissione di Telenord a tutela della lingua e delle tradizioni genovesi. Un nome che nasce dall'unico e insindacabile giudice: il professor Franco Bampi, presente in studio per esaminare il livello dei candidati e delle candidate.

Il format prevede la sfida tra giovani e adulti che si sono messi in gioco durante l'inverno con una prima partecipazione in trasmissione. In queste settimane tornano per sfidarsi con l'arbitro che decreta chi sia migliorato maggiormente tra i vari partecipanti: finalissima prevista per giovedì 28 maggio ore 20.30 negli studi di Telenord.

L'accesso a quell'ultimo appuntamento si è già materializzato attraverso le prime tre puntate e proseguirà in quella del 22 maggio. I concorrenti si sfidano su 4 prove: un proverbio portato da casa valutato per pronuncia e originalità, un'operazione matematica in cui più del risultato conta la lettura, un minuto di parlata genovese senza interruzioni con conto alla rovescia e, poi, la cartina della Liguria (nella foto): davanti alla mappa va sistemato un comune dei 234 regionali indicandone la provincia e la sistemazione nel blu della costa o nel marrone dell'entroterra.

Caravonica, Villa Faraldi, Maissana, Piana Crixia, Rezzo sono stati alcuni esempi che hanno mandato in tilt gli aspiranti vincitori. Ma tutto è ancora aperto in vista della finalissima con un solo giudice, Franco Bampi.

