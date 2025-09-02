Copenhagen: anche Atm Milano concorre alla gara per rinnovare il trasporto locale

Dopo la selezione di Metroselskabet tra un’ampia rosa di candidati, sono tre i concorrenti prequalificati per aggiudicarsi l’incarico di futuro gestore della metropolitana di Copenaghen a partire dal 2027. Tutti i concorrenti vantano una solida esperienza in sistemi metropolitani analoghi.

Gli offerenti prequalificati, come riferisce una nota della società danese Metroselskabet, sono:

KBH Metro Partner ApS, con le società di supporto RATP Development SA, Regie Autonome Des Transports Parisiens, SBS Transit Rail Pte. Ltd, ComfortDelgro

Irish Citylink Limited e Westbus Coach Services Limited.

Keolis Danimarca A/S

Metro Service A/S con la società di supporto Azienda Trasporti Milanesi SpA

“Siamo soddisfatti del numero di candidati alla prequalificazione e dell’interesse suscitato dalla gara, sia attraverso i precedenti dialoghi di mercato sia attraverso le candidature che abbiamo ricevuto”, afferma Søren Boysen, Direttore delle operazioni e della manutenzione di Metroselskabet.

Metroselskabet ha preparato la gara d’appalto per diversi anni con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di offerenti qualificati per aggiudicarsi il miglior contratto possibile. L’obiettivo principale dell’operatore vincitore è quello di contribuire a garantire un’elevata stabilità operativa continuativa, in stretta collaborazione con Metroselskabet.

L’attuale contratto di gestione e manutenzione di Metroselskabet con l’operatore scade il 28 settembre 2027. Pertanto, il 30 giugno 2025 la società ha indetto una gara d’appalto UE per stipulare un nuovo contratto.

Con tre offerenti prequalificati, inizia ora un periodo in cui gli offerenti prequalificati avranno l’opportunità di ispezionare il sistema, dopodiché presenteranno le loro offerte iniziali, proseguiranno le trattative e presenteranno offerte riviste. Metroselskabet prevede di poter firmare il contratto a settembre 2026. Seguirà una fase di mobilitazione per preparare il nuovo periodo contrattuale, con inizio delle operazioni il 29 settembre 2027.

Informazioni sulla metropolitana in funzione:

La metropolitana ha quattro linee in totale: M1 (aperta nel 2002), M2 (2002), M3 (2019), M4 (2020/2024)

La rete metropolitana è composta complessivamente da 44 stazioni e 43 chilometri di binari.

La metropolitana di Copenaghen è stata tra i primi sistemi al mondo dotati di treni senza conducente.

Nel 2030 la M4 sarà estesa con due stazioni fino a Outer Nordhavn.

Nelle ore di punta, gli intervalli tra le partenze della metropolitana sono di appena 1 minuto e mezzo.

Nel 2024 la stabilità operativa media era del 99%.

La metropolitana conta circa 400.000 viaggiatori ogni giorno feriale.

Nel 2024, 126 milioni di passeggeri hanno viaggiato con la metropolitana, il numero più alto di passeggeri nella storia della metropolitana.

