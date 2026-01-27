Coop Liguria sbarca al Waterfront: 1.500 mq di supermercato, apertura entro primavera

Coop Liguria aprirà un nuovo supermercato alla Fiera di Genova, all’interno del progetto di riqualificazione del waterfront di Levante. Un investimento strategico che punta a sostenere la rinascita dell’area e a valorizzare in modo mirato i prodotti e le imprese del territorio ligure.

Operazione – La cooperativa ha confermato l’acquisizione dello spazio commerciale originariamente destinato a un altro marchio della grande distribuzione. Una scelta maturata dopo la rinuncia dell’insegna inizialmente prevista e valutata dal Consiglio di Amministrazione come un’opportunità per rafforzare la presenza di Coop in una zona destinata a diventare un nuovo polo di attrazione per la città.

Dichiarazioni – “Ci è stata offerta l’opportunità di far parte del progetto del waterfront di Levante e il nostro Consiglio di Amministrazione ha scelto di coglierla – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – perché si tratta di un’area che punta a essere di grande attrazione per Genova”.

Identità – Il nuovo punto vendita avrà una forte connotazione tematica sui prodotti del territorio, in linea con un vincolo previsto dal progetto urbanistico. “Il supermercato sarà una vetrina per le eccellenze locali – prosegue Pittalis – una sfida che abbiamo deciso di accettare, perché l’attenzione alle produzioni liguri caratterizza da sempre il nostro assortimento”.

Numeri – Coop Liguria collabora stabilmente con circa 130 imprese regionali, dalle quali il sistema Coop acquista ogni anno merci per oltre 143 milioni di euro. Oltre alla presenza sugli scaffali, la cooperativa promuove i produttori attraverso iniziative come gli “Expo dei produttori liguri” organizzati a Genova e Albenga.

Sviluppo – L’apertura consentirà a Coop di insediarsi in una zona della città oggi priva di suoi negozi, intercettando nuovi clienti e Soci e rafforzando al tempo stesso la propria visibilità anche fuori regione, grazie agli eventi di richiamo ospitati nell’area, come il Salone Nautico.

Struttura – Il supermercato avrà una superficie di circa 1.500 metri quadrati, un ampio parcheggio e accesso diretto dalla Sopraelevata. L’organico previsto è compreso tra 40 e 50 addetti. L’inaugurazione è attesa entro la prossima primavera.

