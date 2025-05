Controlli a Genova, due arresti e cinque denunce in 48 ore nei quartieri centrali e periferici

Proseguono con intensità i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Genova: nelle ultime ore due persone sono state arrestate e cinque denunciate per reati che spaziano dal furto aggravato alla resistenza a pubblico ufficiale, fino al possesso di armi improprie. Gli interventi, distribuiti tra il centro cittadino e le aree periferiche, si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle occupazioni abusive.

Furto su autobus – In via Mura degli Zingari, nel quartiere di San Teodoro, i militari della locale stazione hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, colto in flagrante mentre rovistava in un trolley appena sottratto da un pullman in sosta. All’interno del bagaglio, appartenente a un italiano di 65 anni, erano presenti abiti e un telefono cellulare. L’uomo è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Lite con minacce – Nel centro storico, una donna sudamericana di 56 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per aver minacciato una connazionale con delle forbici. La lite, scoppiata per motivi banali, è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento dei militari, ai quali la donna ha opposto resistenza. Anche in questo caso, l’arrestata è stata trattenuta in attesa di giudizio.

Denunce per furto – Un’italiana di 37 anni è stata denunciata per il furto di un telefono cellulare ai danni di una turista. Le indagini dei Carabinieri di Carignano, supportate dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno permesso di identificarla con precisione.

A Uscio, nell’entroterra genovese, una cittadina ecuadoriana di 42 anni è stata invece denunciata per aver sottratto beni e denaro – per un totale di 1500 euro – dall’abitazione del nipote della sua assistita, un’anziana di 94 anni. La donna, badante regolarmente impiegata, avrebbe approfittato della fiducia e dell’assenza del proprietario di casa.

Furto e droga – Due uomini, un colombiano di 34 anni e un panamense di 48, sono stati denunciati per furto di energia elettrica all’interno di un appartamento dell’Arte, occupato abusivamente nel quartiere di Bolzaneto. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto anche marijuana e cocaina.

Arma senza tappo rosso – Un 26enne nordafricano è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane si aggirava per via del Lagaccio con una pistola in mano, spaventando i commercianti. A dare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio che, dopo aver chiamato rinforzi, ha bloccato il sospettato. L’arma si è poi rivelata una pistola scacciacani priva del tappo rosso, elemento che la rende indistinguibile da una vera arma da fuoco.

