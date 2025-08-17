Controesodo di Ferragosto, è bollino nero in Liguria: incidente in A12, traffico scorre su una sola corsia

A Genova e in Liguria è bollino rosso sul fronte della viabilità autostradale per il rientro dal fine settimana di Ferragosto, sulle autostrade della Liguria sono segnalati code e rallentamenti dovuti a incidenti, cantieri e traffico intenso

Sulla A12 Genova - Livorno tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova il traffico è bloccato, con 8 km di coda, per un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 15.30 al km 30 all'interno della galleria "Sant'Agostino II". La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, nel frattempo il traffico scorre su una sola corsia per permettere la rimozione dei mezzi.

Il bilancio è di cinque persone ferite, in condizioni non gravi. Una volta soccorsi, sono stati trasferiti in parte al San Martino di Genova ed all'ospedale di Lavagna.

Per i veicoli leggeri diretti a Genova, si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Rapallo.

Sono in corso le operazioni di distribuzione acqua agli utenti in coda da parte del personale Aspi: migliaia i veicoli rimasti fermi a lungo, con centinaia di persone fuori dai propri mezzi, accaldati e rassegnati

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Sulla A10 Genova - Savona il traffico è fortemente rallentato tra tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Fino a 12 chilometri di traffico rallentato tra Finale Ligure e Savona in A10 e due chilometri di coda in Autofiori tra il confine di Stato e la barriera autostradale dell'A10 a Ventimiglia

Sulla A26 Genova - Gravellona Toce Code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso

