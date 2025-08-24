Controesodo, altra domenica di traffico intenso su strade e autostrade della Liguria
di m.m.
Sotto "pressione" anche le statali Aurelia e della Valtrebbia
Altra domenica di traffico intenso sulle strade e autostrade della Liguria a causa del controesodo dalle vacanze estive. L'intensificazione della circolazione può riguardare nel corso della giornata le principali arterie del Paese.
In particolare sotto "pressione" le autostrade A10 e A12, oltre alle A26 ma anche le statali Aurelia e della Valtrebbia.
Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sino alla serata di domenica 24 agosto (ore 22).
