Continua la mobilitazione a favore di Hannoun

Continua la mobilitazione a favore di Mohammad Hannoun e gli altri arrestati lo scorso 27 dicembre con l'accusa di aver finanziato Hamas: domani, domenica, alle 15 l'associazione palestinesi d'Italia, fondata dallo stesso Hannoun, ha indetto un presidio in piazza della Scala, a Milano, come rende noto il csa Vittoria.

Il Vittoria spiega che "secondo l'assunto dell'autorità giudiziaria ogni centesimo di euro che è arrivato a Gaza dall' Abspp di Hannoun, Dawoud, Yaser e gli altri, come da ogni altra organizzazione umanitaria per sfamare chi aveva fame, per distribuire acqua potabile, per fornire assistenza il livelli minimi di assistenza medica, per portare tende, vestiti, pannolini, macchinari medici e ogni altra cosa indispensabile alla sopravvivenza del popolo palestinese, ha sgravato da impegni finanziari Hamas e quindi si è trasformato in sostegno al "terrorismo". Ma se è questo il dato su cui fa perno questa montatura giudiziaria - si legge nella nota - sono migliaia anzi decine di migliaia, noi compresi, le donne e gli uomini che hanno consapevolmente finanziato il "terrorismo"".

Dopo Milano, si terranno altri presidi a sostegno degli arrestati: "il 21 febbraio a Rossano per Yaser, Riyad, Ahmad, a Melfi per Anan, a Ferrara per Raed. Il primo marzo, infine, presidio a Terni per Mohammad Hannoun.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.