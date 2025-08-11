Continua il caldo torrido in Liguria, oggi punte fino a 38 gradi sulla costa

L’ondata di caldo che sta interessando la Liguria prosegue con valori ben oltre le medie stagionali e temperature elevate anche lungo le coste, dove si registrano picchi rari per le zone marittime. Secondo le previsioni di Arpal, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di caldo torrido in diverse aree della regione.

Temperature – In generale, si prevede un ulteriore aumento sia delle minime che delle massime, con valori ampiamente superiori alle medie climatologiche. A Genova la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 36 gradi, a Savona i 37, mentre alla Spezia si attende una massima di 38 gradi, un dato particolarmente elevato in riva al mare.

Protezione Civile – È stata segnalata una condizione di elevato disagio fisiologico per il caldo, con possibili effetti negativi sulla salute delle persone più fragili.

Umidità – I valori resteranno su livelli medio-bassi, contribuendo a rendere le temperature percepite leggermente inferiori a quelle reali, ma senza attenuare gli effetti complessivi del caldo intenso.

Venti – Sono attesi deboli o localmente moderati settentrionali sulle località centrali e sulle zone interne, mentre sulle riviere si registreranno locali regimi di brezza.

Mare – Le condizioni marine resteranno stabili, con mare poco mosso o quasi calmo per l’intera giornata.

