Consumi elettrici, negli ultimi 4 anni riduzione del 9,1%: si avvicina il target 2030

"Grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati tra il 2020 e il 2024 - principalmente attraverso Superbonus 110% e altre detrazioni fiscali - il nostro Paese ha già raggiunto una riduzione dei consumi del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030", dunque "non è lontano l'obiettivo, poiché manca solo il 6,9%". Lo si legge nello studio "La via italiana alla direttiva case green" realizzato dal Centro studi di Fondazione geometri italiani, in collaborazione con Centro studi sintesi - Cgia di Mestre e Smart land e presentato oggi alla Camera.

L'analisi - "Questi dati dimostrano che la sfida della transizione energetica nel settore edilizio non è impossibile per il nostro Paese" commentano il presidente della Fondazione Diego Buono (che guida anche la Cassa di previdenza dei geometri) ed il vicepresidente Paolo Biscaro (al vertice del Consiglio nazionale della categoria professionale tecnica). Stando alla ricerca, poi, "per completare il percorso verso il 2030, serviranno 84,8 miliardi di euro di investimenti, 3 milioni di abitazioni da ristrutturare, con costo medio per intervento di circa 28.000 euro".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.