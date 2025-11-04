“Consorzio Zenzero”, Telenord alla scoperta dell’associazione nel cuore di San Fruttuoso
di Luca Pandimiglio
Le attività e i progetti del punto di riferimento per la comunità di San Fruttuoso
In studio con Katia Gangale, Angelo Moreschi, presidente dell’associazione, e in collegamento con Luca Pandimiglio, Cecilia Balbi, tesoriera, per raccontare le attività e i progetti del Consorzio Zenzero, punto di riferimento per la comunità di San Fruttuoso.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Telenord alla scoperta dell'agricoltura a Vesima: verdure fresche ogni martedì e venerdì
04/11/2025
di Anna Li Vigni
Plastic Free ripulisce Bolzaneto: appuntamento sabato 8 novembre in Piazza Rissotto
04/11/2025
di Redazione
“Il rumore del silenzio”: a Telenord un progetto per ridare voce alle donne vittime di violenza
04/11/2025
di Redazione
Wing Foil, Windsurf e Sup: Telenord alla scoperta degli artisti del vento nel golfo di Voltri
04/11/2025
di Anna Li Vigni