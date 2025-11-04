Attualità

“Consorzio Zenzero”, Telenord alla scoperta dell’associazione nel cuore di San Fruttuoso

di Luca Pandimiglio

Le attività e i progetti del punto di riferimento per la comunità di San Fruttuoso

SettimoLink

In studio con Katia Gangale, Angelo Moreschi, presidente dell’associazione, e in collegamento con Luca Pandimiglio, Cecilia Balbi, tesoriera, per raccontare le attività e i progetti del Consorzio Zenzero, punto di riferimento per la comunità di San Fruttuoso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: