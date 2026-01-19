Consip: al via il nuovo bando veicoli del sistema dinamico di acquisto della PA

È stato pubblicato il nuovo Bando Veicoli del Sistema Dinamico di Acquisto della PA (SDAPA) – con un valore complessivo di appalti pubblicabili pari a 2 miliardi di euro – sviluppato da Consip per ampliare e completare le soluzioni per l’acquisto e il noleggio di mezzi per la mobilità pubblica.

Il bando – della durata di quattro anni – si inserisce nell’evoluzione dell’offerta di Consip, in coerenza con gli indirizzi del Piano Industriale. Grazie al nuovo strumento le PA potranno dotarsi di veicoli che coprono ogni esigenza di mobilità pubblica, attraverso:

· nuove categorie che ampliano l’offerta Consip: veicoli di soccorso, veicoli per servizi di emergenza, veicoli per la manutenzione stradale, veicoli per il trasporto di rifiuti;

· categorie che completano l’offerta Consip già disponibile: veicoli per trasporto persone e trasporto merci, veicoli per il trasporto di dieci o più persone, motocicli e biciclette.

Per tutte le categorie è prevista la formula del noleggio senza conducente o dell’acquisto.

Con la pubblicazione, si avvia la fase di ammissione degli operatori economici che resterà aperta per i 4 anni di durata del Bando. A partire da febbraio 2026, a seguito del progressivo popolamento dei fornitori abilitati, il Bando entrerà nella sua piena operatività: le amministrazioni potranno iniziare a pubblicare i propri appalti specifici, invitando a partecipare tutti gli operatori economici ammessi nella categoria merceologica oggetto dell’affidamento.

Il nuovo Bando consentirà alle PA di beneficiare di una significativa riduzione dei tempi di gara, maggiore rapidità e semplicità procedurale, oltre a una più elevata efficienza operativa grazie ai kit documentali forniti da Consip, che garantirà anche assistenza tecnica dedicata in tutte le fasi della negoziazione.

Consip mette così a disposizione uno strumento flessibile e in continua evoluzione, in grado di rispondere a fabbisogni diversificati e di garantire procedure trasparenti, competitive e allineate all’evoluzione del mercato.

