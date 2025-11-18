Consiglio regionale: un minuto di silenzio per Franco Orsi, già vicepresidente della giunta e parlamentare nazionale

La seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare l'ex consigliere Franco Orsi deceduto improvvisamente l'11 novembre scorso.

A ricordarlo a nome dell'assemblea è stato il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari che ne ha ripercorso il cammino politico.

"Cresciuto nell'ambiente della Democrazia Cristiana, iniziò il suo impegno politico giovanissimo, entrando a soli diciotto anni nel consiglio comunale di Albisola Superiore. Da quel momento la sua carriera attraverserà tutte le principali stagioni della vita pubblica ligure e nazionale, fino a diventare uno degli esponenti del centrodestra ligure più rappresentativi. Agli albori della seconda Repubblica, aderisce a Forza Italia e viene eletto consigliere regionale per tre mandati, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Giunta Biasotti con delega alla pianificazione territoriale, nella successiva legislatura diventa vicepresidente di questo Consiglio, poi senatore della Repubblica nelle liste del PDL, sempre con una particolare attenzione ai temi del territorio, dell'ambiente e della portualità", ha detto Balleari.

Balleari ha voluto soprattutto ricordare il "forte radicamento" di Orsi "nella sua comunità guidando per due mandati il Comune di Albisola Superiore" e "l'impegno costante alla cura della Liguria e delle sue esigenze. La Liguria e la Riviera savonese sono rimaste il baricentro della sua azione pubblica".

