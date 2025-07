Consiglio regionale, aree interne. Scontro sugli incentivi ai medici: Sanna (PD) accusa la Giunta

In Consiglio Regionale si accende il dibattito sugli incentivi per medici e pediatri che operano nelle aree interne della Liguria. A sollevare il tema è stato Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, che denuncia l’assenza di risposte da parte della Giunta regionale sull’utilizzo dei fondi destinati al sostegno dei professionisti della sanità nelle zone più fragili del territorio.

Fondi ignorati – “Non è stato chiarito come siano stati spesi i 150mila euro a fondo perduto destinati, grazie a una nostra proposta di legge del 2023, a incentivare i medici e i pediatri che scelgono di lavorare nell’entroterra”, ha sottolineato Sanna.

Nessuna comunicazione – Secondo il capogruppo dem, manca anche una corretta informazione verso i medici per permettere loro di accedere ai contributi, pensati per coprire spese come affitti e utenze degli ambulatori. “Non sappiamo se e quanti abbiano potuto usufruirne”.

Disinteresse – “Alla nostra interrogazione – ha aggiunto Sanna – la Giunta ha risposto svicolando, parlando genericamente di contratti nazionali e non entrando nel merito delle misure specifiche per la Liguria. È evidente la scarsa attenzione verso chi garantisce un presidio sanitario in territori difficili”.

Prossimi passi – Sanna annuncia battaglia: “Riporteremo il tema in aula in occasione del bilancio. Non possiamo accettare questo disinteresse verso chi lavora per garantire un servizio essenziale a comunità spesso isolate e anziane”.

