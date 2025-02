Consiglio comunale, due cambi al 90esimo: Rita Bruzzone nuova vicepresidente, Gianni Crivello prende il seggio di Pandolfo

Entrambi prendono il posto di Alberto Pandolfo, approdato in Parlamento al posto di Andrea Orlando. Due nomine che segnano un nuovo assetto istituzionale in un momento cruciale per la politica cittadina, con la campagna elettorale ormai alle porte.

Bruzzone vicepresidente: “Ruolo da vivere con imparzialità”

L’esponente dell’opposizione subentra a Alberto Pandolfo e sottolinea l’importanza istituzionale della vicepresidenza: “Sono molto felice, soprattutto perché i colleghi di maggioranza non hanno fatto una scelta politica in questo senso. È un segnale importante di unità”. Bruzzone, nota per il suo impegno battagliero in aula, ribadisce il suo approccio imparziale: “Sento la responsabilità di valorizzare e mantenere un atteggiamento neutrale”. La consigliera ha inoltre evidenziato come la sua elezione rappresenti un passo avanti per la presenza femminile nelle istituzioni.

Guardando alle prossime elezioni, Bruzzone auspica un cambio di direzione e una candidatura forte e rappresentativa per il centrosinistra: “Serve un profilo civico, qualcuno capace di raccogliere le istanze della città con una visione diversa rispetto agli ultimi otto anni”. Particolare attenzione viene riservata alla situazione del Ponente, da cui proviene: “Abbiamo vissuto le problematiche più gravi senza vedere alcun processo di riqualificazione”.

Crivello torna in aula: “Non rinuncio a dare il mio contributo”

Dopo le dimissioni di Alberto Pandolfo, il suo seggio in Consiglio comunale è stato assegnato a Gianni Crivello, ex candidato sindaco del centrosinistra nel 2017. Crivello entra nel Gruppo Misto, essendo stato eletto con Articolo 1 e non con il PD.

Durante la sua prima seduta ha spiegato la scelta di tornare in aula: “Ho deciso di non rinunciare, ho pensato che fosse utile dare il mio contributo in questo periodo”. Il suo obiettivo è riportare il dibattito sui temi concreti: “Il Consiglio comunale non deve essere solo un’arena di propaganda, ma un luogo di confronto sulle vere esigenze della città”.

Il centrosinistra e la partita elettorale

Il ritorno di Crivello coincide con un momento di forte incertezza per il centrosinistra genovese, che deve ancora individuare un candidato sindaco. L’ex assessore (della giunta Doria) invita a una decisione rapida: “Il tempo è un fattore fondamentale. Nelle ultime regionali abbiamo perso per una manciata di voti, e questi consensi vanno capitalizzati con un progetto chiaro e un’alleanza solida”.

Il tema delle alleanze è centrale: “Non si tratta di un’alleanza a prescindere, ma dipende molto dal nome del candidato. Il ‘campo largo’ merita una riflessione, non solo a livello locale, ma anche nazionale”.

