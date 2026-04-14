"Connessioni Solari" a Bergamo: viaggio immersivo nel futuro dell’energia rinnovabile

Arriva a Bergamo «Connessioni Solari», il roadshow ideato da Plenitude, in programma dall’11 al 17 aprile presso il Flagship Store di via Gerolamo Tiraboschi. L’iniziativa propone un’esperienza interattiva e immersiva per avvicinare il pubblico al mondo delle energie rinnovabili, con un focus particolare sul fotovoltaico domestico.

Al centro dell’evento c’è un percorso ispirato a Roblox e allo spazio virtuale Futura Blocks, dove i partecipanti possono esplorare una città digitale in cui edifici, sistemi energetici e ambiente devono convivere in equilibrio. In questo scenario, caratterizzato da vincoli architettonici che impediscono l’installazione di pannelli sui tetti, l’energia arriva da un’isola fotovoltaica connessa a distanza.

Attraverso visori in realtà aumentata, i visitatori vengono guidati nell’adozione virtuale di pannelli solari da associare alle abitazioni, in base ai diversi consumi energetici. L’esperienza ha anche una componente ludica: vince chi riesce a distribuire al meglio l’energia, simulando una gestione efficiente e sostenibile delle risorse. In questo modo, il pubblico diventa protagonista attivo, comprendendo concretamente come l’energia solare possa alimentare intere comunità.

L’iniziativa richiama il funzionamento reale di «Adotta un Pannello», l’offerta di Plenitude pensata per chi non può installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto. Con un canone mensile, i clienti possono beneficiare virtualmente dell’energia prodotta da un pannello, ottenendo vantaggi diretti in bolletta e monitorando i consumi tramite app dedicata.

Il tour, partito da Verona, toccherà 16 città italiane tra cui Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’iniziativa si inserisce nella strategia di Plenitude, controllata da Eni, che punta a integrare produzione da fonti rinnovabili, vendita di energia e mobilità elettrica, con una presenza in oltre 15 Paesi, 5,8 GW di capacità installata e più di 23.000 punti di ricarica in Europa.

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