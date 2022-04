Congresso odontoiatri 2022, tecniche in costante aggiornamento con relatori internazionali

di Giorgia Fabiocchi

Circa 200 coloro che hanno preso parte alla giornata odierna, perché il mondo dell’odontoiatria è in continuo movimento e in evoluzione

Ritorno in presenza per gli odontoiatri della Liguria che si sono dati appuntamento per il congresso 2022 all'Acquario di Genova. Circa 200 coloro che hanno preso parte alla giornata odierna, perché il mondo dell’odontoiatria è in continuo movimento e in evoluzione, con tecniche in costante aggiornamento.

Sono saliti sul palco relatori di fama nazionale ed internazionale che hanno valutato le conoscenze su tecnologie, nuovi materiali e soprattutto metodiche per produrre preziose informazioni al discente, utili per orientarsi sull’offerta di terapie aggiornate, di qualità costante nel tempo, che coniugano estetica e funzione.