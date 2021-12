Vaccino antinfluenzale, medici e odontoiatri danno l'esempio: vaccinato il Consiglio dell'Ordine

di Marco Innocenti

Il presidente Bonsignore: "E' il segnale che siamo i primi a consigliare la vaccinazione ma anche i primi a farla"

Per dare l'esempio, i comportamenti valgono più di mille parole. E così, anche l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Liguria ha deciso di scendere in campo per testimoniare alla cittadinanza l'importanza di effettuare la vaccinazione antinfluenzale, con una serata dedicata alla vaccinazione di tutti i membri del Consiglio, presso la sede di piazza della Vittoria a Genova.

"Abbiamo la percezione che i cittadini abbiano un po' dimenticato l'importanza dell'utilizzo dei vaccino non covid - ha commentato il presidente Alessandro Bonsignore, fra i primi a sottoporsi alla vaccinazione - e il fatto che i medici ci mettano la faccia è il segnale che siamo i primi a dirlo ma anche i primi a farlo. Lo facciamo perché è importante proteggerci da tutti quei virus che hanno ricominciato a circolare, anzi abbiamo proprio visto che c'è un aumento dei contagi da virus influenzali e parainfluenzali rispetto agli anni scorsi. Questo denota che forse c'è una diminuzione dell'attenzione rispetto alle misure di distanziamento e protezione che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni".