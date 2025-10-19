Congresso del Cai a Genova, Bucci: "La Liguria è mare e montagna". Salis: "Orgogliose della scelta"

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina in apertura del XIII Congresso Istruttori nazionali alpinismo, sci alpinismo, arrampicata libera e sci escursionismo del Club Alpino Italiano. La due giorni si è svolta a Genova tra la Sala Quadrivium e Palazzo Ducale. Sono intervenuti il viceministro Edoardo Rixi, il Comune di Genova, il presidente nazionale Cai Antonio Montani.

"L’alpinismo non è solo sport, è una scuola di vita - spiega il presidente Bucci nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale -. La montagna insegna a condividere, a faticare, ad avere fiducia reciproca e soprattutto a essere umili: la cima non è necessariamente l’obiettivo e saper rinunciare fa parte della grandezza dell'alpinismo. Ho vissuto queste esperienze per quindici anni e ancora oggi porto nel cuore ciò che mi hanno insegnato, la forza dei legami e dei valori che restano per sempre. È questo che voi, istruttori del Cai, trasmettete ogni giorno: tecnica, cultura, responsabilità e rispetto".

"Il rapporto tra il Club Alpino Italiano e le istituzioni è fondamentale - conclude Bucci -. Insieme possiamo promuovere la montagna come luogo di educazione e comunità. È evidente che Liguria non è solo mare, è anche montagna e tradizione alpina. Regione Liguria conta su di voi, affinché questa passione venga tramandata ai giovani e si rafforzi in futuro".

“Siamo orgogliose - dichiara la sindaca Silvia Salis - che Genova sia stata scelta per questa importante occasione di studio e approfondimento sul tema della montagna. La nostra è una città di mare, ma è anche città di montagna. Le nostre colline, i Forti, i sentieri che salgono verso l’Appennino ci ricordano ogni giorno che il paesaggio non è solo bellezza: è responsabilità. È memoria viva. È futuro”.

