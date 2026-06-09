Confindustria La Spezia al Polo Nazionale della Dimensione Subacquea: focus su innovazione, imprese e blue economy

Rafforzare il dialogo tra imprese, ricerca e istituzioni per sostenere l’innovazione e la crescita dell’economia del mare. È questo l’obiettivo della visita istituzionale che una delegazione di Confindustria La Spezia, guidata dal presidente Alessandro Laghezza, ha effettuato il 26 maggio presso il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS) e la Fondazione PNS.

La struttura, inaugurata alla Spezia nel dicembre 2023, è oggi uno dei principali centri di riferimento nazionali per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie applicate all’ambiente subacqueo. Un progetto strategico che riunisce competenze civili e militari, università, centri di ricerca e imprese con l’obiettivo di promuovere innovazione, sicurezza e competitività in un settore considerato sempre più rilevante per il futuro del Paese.

Ad accogliere la delegazione spezzina sono stati il direttore della struttura operativa del PNS, il contrammiraglio Giulio Cappelletti, e la presidente della Fondazione PNS, Roberta Pinotti. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali programmi di ricerca, le attività in corso e le prospettive di sviluppo del Polo, che sta contribuendo a consolidare il ruolo della Spezia come hub nazionale e internazionale per le tecnologie underwater.

Particolare attenzione è stata riservata alle opportunità di collaborazione con il tessuto produttivo locale e nazionale. La Fondazione PNS, costituita nel maggio 2025 per favorire l’integrazione tra ricerca, istituzioni e imprese, punta infatti a creare un ecosistema capace di mettere in rete competenze, investimenti e progettualità per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative e della blue economy.

La delegazione ha inoltre visitato i laboratori del Polo, dove ha potuto osservare da vicino mezzi, sistemi e piattaforme impiegati nelle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo tecnologico nel settore subacqueo.

«La Spezia rappresenta un patrimonio unico di competenze legate al mare, alla difesa e alla ricerca scientifica – ha sottolineato Roberta Pinotti –. Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e la Fondazione sono nati per valorizzare questo patrimonio e trasformarlo in opportunità concrete di crescita, occupazione qualificata e sviluppo industriale. Con Confindustria La Spezia condividiamo la volontà di costruire un confronto stabile e continuativo per affrontare insieme le sfide dell’innovazione tecnologica».

Sulla stessa linea il presidente di Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza, che ha evidenziato l’importanza di consolidare la collaborazione tra il sistema imprenditoriale e il Polo. «Le aziende del territorio possiedono competenze e capacità tecnologiche che possono contribuire in modo significativo alla crescita dell’ecosistema nazionale dell’underwater, generando nuove opportunità di investimento, sviluppo industriale e occupazione qualificata».

L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione che l’associazione degli industriali sta sviluppando con le principali realtà scientifiche e istituzionali del territorio. Un percorso che punta a favorire il trasferimento tecnologico, la formazione di nuove professionalità e la nascita di progetti innovativi in settori strategici come la difesa, la robotica subacquea, le infrastrutture marine e le tecnologie avanzate applicate all’ambiente marino.

Al termine della visita è emersa la volontà condivisa di avviare un tavolo di confronto permanente tra Confindustria La Spezia, il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e la Fondazione PNS, con l’obiettivo di trasformare la presenza del Polo sul territorio in un motore di sviluppo capace di generare benefici concreti per le imprese e per l’intera economia spezzina.

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