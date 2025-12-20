Confeugo: in piazza De Ferrari l’incontro tra la sindaca Salis e Franco Bampi di “A Compagna”
di Carlotta Nicoletti
«Ci viene detto che Genova è sporca ed è una critica che fa male, ma che accogliamo perché nasce dall’esperienza quotidiana di chi vive la città. I cittadini hanno diritto a spazi puliti e decorosi e posso garantire che l’amministrazione lavora ogni giorno con serietà per migliorare i servizi, pur in una situazione complessa che dura da anni. Pulizia e decoro sono responsabilità dell’istituzione ma anche una missione collettiva: servono educazione civica, strumenti adeguati e controlli.
Nessuno a Genova deve restare indietro: sicurezza e politiche sociali non sono alternative, devono camminare insieme. Il centro storico va tutelato senza scorciatoie repressive, puntando su inclusione, assistenza e presenza dello Stato. Anche la manutenzione diffusa, il verde pubblico e la cura degli spazi comuni non sono dettagli, ma incidono direttamente sulla qualità della vita. Se tutti rispettiamo Genova, Genova sarà una città più pulita, più giusta e più bella».
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Federlogistica, Matteo Campora nominato coordinatore Ambiente e Sostenibilià
20/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Staglieno, la casa delle parole: spazio di ascolto per elaborare il lutto
20/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Tassa d’imbarco al porto di Genova: “Strumento sbagliato e dannoso”
20/12/2025
di Carlotta Nicoletti