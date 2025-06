Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo nuovo presidente

Cambio ai vertici di Confcommercio Liguria: Alessandro Cavo, imprenditore genovese di quinta generazione nel settore dolciario e della ristorazione, è stato nominato nuovo presidente dell’associazione. Già presidente di Confcommercio Genova, Cavo subentra all’imperiese Enrico Lupi.

Al suo fianco, il nuovo assetto della presidenza regionale prevede Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona, nel ruolo di vicepresidente vicario. Completano la squadra Sergio Camaiora (Confcommercio La Spezia) ed Enrico Lupi (Confcommercio Imperia), entrambi vicepresidenti.

"Confcommercio Liguria rappresenta migliaia di imprese attive in settori strategici come commercio, turismo, servizi, trasporti, logistica e libere professioni", ha dichiarato Cavo. "Questi comparti costituiscono una parte fondamentale dell’economia ligure, contribuendo per circa il 40% al PIL regionale e garantendo occupazione a oltre 200mila persone. Sono un pilastro insostituibile per la stabilità economica e sociale della nostra regione".

Il comitato di presidenza ha definito le principali priorità del mandato di Cavo. Tra queste, spicca la richiesta alla Regione Liguria di confermare e rafforzare le misure a sostegno dello sviluppo imprenditoriale, comprese quelle per le aree dell’entroterra, considerate strategiche per contrastare lo spopolamento e valorizzare il territorio.

Sul fronte delle infrastrutture, Confcommercio Liguria chiederà interventi concreti per dotare la regione di reti moderne e sostenibili, ritenute essenziali per la competitività. In particolare, viene indicato come prioritario il completamento del Terzo Valico, un’opera considerata strategica per migliorare i collegamenti e sostenere lo sviluppo del trasporto merci e passeggeri.

Infine, tra le linee guida del nuovo corso, figurano la sburocratizzazione, il rafforzamento del dialogo tra imprese e pubblica amministrazione, e l’incentivo a investimenti nella formazione professionale, con attenzione ai giovani e all’adeguamento delle competenze alle esigenze del mercato del lavoro.

