Condanne lavoratori Ansaldo, Benifei (PD): "Preoccupati per il futuro della libertà di sciopero"

“Apprendo con grande preoccupazione la notizia delle pesanti condanne di 5 lavoratori di Ansaldo Energia per le manifestazioni in difesa dei posti di lavoro dell’Azienda dell'ottobre 2022. Pur ribadendo la fiducia nel lavoro della magistratura, la sentenza preoccupa per la gravità delle condanne e per i possibili risvolti che potrebbe avere sulla libertà di sciopero e di mobilitazione sindacale nel nostro Paese”. È quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati PD al Parlamento Europeo.





“Esprimo la mia piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, fiducioso che il ricorso in Corte d’Appello possa portare a un risultato che non sia la condanna di chi si mobilitava in difesa dell’interesse collettivo, ovvero la tutela del lavoro in un’azienda strategica per la nostra Città, per la Liguria, per l’Italia e per tutta l’Unione Europea. Se oggi in Ansaldo si guarda con più serenità al futuro è anche grazie a quella mobilitazione”, conclude Benifei.