Condanna Portanova, l'avvocato Bordoni: "Il rito abbreviato? Non una tattica, convinti delle nostre ragioni"

"Il rito abbreviato non è un'ammissione di responsabilità, quello è il patteggiamento: lo abbiamo scelto dopo aver esaminato tutte le carte che erano nel fascicolo, non credevamo ci fosse bisogno di approfondimento dibattimentale. Non faccio tatticismi: il rito ordinario poteva servire per buttar palla in tribuna, allungare i tempi. Io ero e sono convinto moralmente e tecnicamente che il processo dovesse andare bene. E poi i ragazzi, in udienze pubbliche, sarebbero stati esporti ancora di più ai media" sono le parole di Gabriele Bordoni, avvocato di Portanova, che ha spiegato il perché della scelta di un rito alternativo per il processo che ha poi portato, in primo grado, alla condanna per il calciatore del Genoa per violenza sessuale di gruppo.