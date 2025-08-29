Conclusa la fase estiva dei cantieri ferroviari in Liguria: riprende la circolazione tra Genova, Acqui e Milano

Sono terminati, come previsto dal cronoprogramma, i cantieri estivi di potenziamento infrastrutturale sulle linee ferroviarie liguri. Tra sabato 30 agosto e lunedì 1° settembre la circolazione è tornata regolare nel nodo di Genova e sulle tratte Genova-Acqui Terme, Milano-Genova e Genova-Busalla.

Nodo di Genova – Nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova si sono concluse le opere per il quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, con la realizzazione di due nuovi binari e l’apertura della nuova galleria Polcevera, lunga 2.860 metri. Nel mese di agosto sono stati completati gli interventi infrastrutturali e impiantistici, tra cui la riconfigurazione tecnologica degli impianti di Voltri, Rivarolo, Bivio Corvi Borzoli e del Posto Centrale di Teglia. Sono in corso le prove e le verifiche per l’autorizzazione alla messa in servizio da parte di Ansfisa.

Linea Genova-Acqui Terme – È stato reso agibile il sottopassaggio della stazione di Prasco con innalzamento dei marciapiedi ed eliminazione del passaggio a raso. Sono stati rinnovati i binari su tre ponti metallici (Orbregno, Prasco, Molare), effettuata manutenzione straordinaria agli scambi delle stazioni di Campo Ligure e Rossiglione, e consolidato il ponte in muratura tra Acquasanta e Borzoli. Proseguono i lavori nella galleria Turchino e sono stati completati gli interventi di captazione delle acque allo sbocco della galleria Panigaro. Contestualmente è entrato nel vivo il cantiere della galleria artificiale di Mele, con opere di scavo e consolidamento in corso.

Linea Milano-Genova – Si è conclusa la seconda fase di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po, nell’ambito del progetto di velocizzazione della linea. Dal 30 agosto i lavori proseguiranno su un solo binario fino al 28 settembre, consentendo la riapertura dei collegamenti diretti tra Milano e Genova.

Linea Genova-Busalla – Terminata la prima fase dei lavori di prolungamento del sottopasso e realizzazione dei vani ascensori, ora si procederà con le finiture interne e l’installazione degli impianti. Ulteriori interventi riguarderanno le pensiline e l’innalzamento dei marciapiedi, con una programmazione da definire in base alle esigenze di esercizio.

Cantieri estivi – Tutte le attività sono state condotte in modo continuativo, di giorno e di notte, concentrandole nel mese di agosto per ridurre al minimo i disagi ai viaggiatori e non interferire con i flussi pendolari scolastici e lavorativi tipici del periodo invernale.

