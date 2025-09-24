Concerto “GRAAL” a Palazzo Reale, l’arpa celtica di Vincenzo Zitello incontra il violino di Fulvio Renzi

Un viaggio sonoro tra mito e visione - L’Associazione Musicamica è lieta di presentare “GRAAL – Un viaggio sonoro tra mito e visione”, un concerto straordinario che vedrà protagonisti due artisti d’eccezione: Vincenzo Zitello, tra i più importanti arpisti a livello mondiale e pioniere dell’arpa celtica in Italia, e Fulvio Renzi, violinista e compositore di grande talento e caratura internazionale.

L’evento si terrà sabato 27 settembre alle ore 20. 30, nella cornice suggestiva del Salone da Ballo di Palazzo Reale, in Via Balbi 10, Genova. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza musicale intensa, evocativa e profondamente ispirata alle atmosfere del mito e della visione.

I protagonisti - Vincenzo Zitello, compositore e polistrumentista, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano introducendo l’arpa celtica e bardica con una raffinatezza e una poetica senza precedenti. La sua carriera vanta collaborazioni con autentiche icone della musica italiana, tra cui Fabrizio De André, Ivano Fossati, Franco Battiato e molti altri.

Al suo fianco, in qualità di ospite, ci sarà Fulvio Renzi, violinista di grande sensibilità e versatilità, con una lunga serie di collaborazioni internazionali di prestigio. Ha suonato al fianco di leggende del calibro di Roger Waters, Bruce Springsteen, Ryūichi Sakamoto, dimostrando la sua capacità di spaziare tra i generi e le culture musicali più diverse.

Durante il concerto, Zitello si esibirà con arpa celtica e clarsach, mentre Renzi suonerà violino e violino baritono, creando un dialogo sonoro affascinante e profondamente suggestivo.

L’organizzazione - Il concerto è organizzato da Associazione Musicamica, in collaborazione con Palazzo Reale, sotto la direzione artistica di Giovanna Savino.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

