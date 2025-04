Comunali, Rita Bruzzone (Pd) attacca Paola Bordilli: "Silvia Salis corre troppo veloce per una destra ferma al passato"

Si accende il clima politico in vista delle elezioni comunali, e il confronto tra i candidati si trasforma sempre più in uno scontro aperto. Rita Bruzzone, consigliere comunale Pd, interviene con parole dure contro l’assessore comunale ss, accusandola di utilizzare “un linguaggio sgradevole” nei confronti della candidata del centrosinistra Silvia Salis, e di essersi “sottratta per anni al confronto” all’interno del Comune.

“Non stupisce, considerato l’eccessivo nervosismo che trapela nell’ultimo periodo, che l’assessore Bordilli utilizzi un linguaggio decisamente sgradevole nei confronti della nostra candidata sindaca Silvia Salis”, afferma Bruzzone. “Stupisce invece che utilizzi il verbo sottrarsi. Già, perché a sottrarsi a qualsiasi discussione sul commercio è stata proprio lei, come dimostra il Piano del Commercio, portato in consiglio solo all’ultimo minuto utile dopo anni di richieste di confronto”.

Rita Bruzzone prosegue elencando altri temi cruciali sui quali, secondo lei, l’assessora avrebbe evitato il confronto, come la fabbrica dei cassoni e l’espansione portuale: “Scelte calate dall’alto da Bucci, che non ha speso una parola neanche di fronte ai cittadini. Salvo poi contraddirsi in una lettera agli elettori durante le regionali. Non la definirei spocchia, ma sicuramente qualcosa che le si avvicina”.

L’esponente dem sottolinea anche l’incoerenza della maggioranza, ricordando come Bordilli fosse indicata inizialmente come possibile vicesindaco: “Una candidatura calata dall’alto, ritirata poi senza spiegazioni. Siamo di fronte a una campagna elettorale che, più che sul confronto, si sta giocando su scontri verbali e cadute di stile. Si cerca la rissa, la ‘cagnara’, nel tentativo di provocare una reazione”.

Secondo Rita Bruzzone, Silvia Salis fa bene a mantenere un profilo alto: “Sta letteralmente correndo, e forse è per questo che Bordilli parla di ‘fuga’. La nostra candidata va troppo veloce per loro. Sarebbe comunque interessante capire come vengono definiti gli altri candidati che non erano presenti all’incontro, visto che le assenze non sono state certo isolate”.

