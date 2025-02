Comunali Genova, Candia e Cosso (Avs-Si): "Correre uniti, nessun veto ma meglio un civico"

Una candidatura unitaria, possibilmente civica, per vincere le comunali. Questo in sintesi l'appello di Selena Candia e Simona Cosso, capogruppo in Consiglio Regionale e segretaria genovese Avs-Si, alle altre forze di centrosinistra.

"A Genova - scrivono in una nota congiunta - vogliamo vincere, anzi dobbiamo vincere. Per spazzare via questa destra che governa male la città da troppi anni. Ma per farlo serve un candidato o una candidata. E correre uniti: partiti e forze civiche, insieme. Altrimenti rischiamo di farci male da soli.

Alle persone non interessano minimamente i giochi di partito e le vanità individuali. Quello che interessa è avere finalmente una politica comunale che migliori la qualità della vita: mezzi pubblici, spazi verdi, accesso alla casa, agli asili, e ai luoghi di aggregazione.

Siamo a 90 giorni dal voto. Per primi, a novembre, abbiamo proposto le primarie: non siamo stati ascoltati e ora è sicuramente troppo tardi. Da subito abbiamo anche chiesto riunioni di coalizione e non audizioni, che rallentano il percorso e fomentano gli egoismi e le trattative personali: siamo in tempo per farlo subito.

Mancano 90 giorni al voto. Avere un candidato, o una candidata che possa iniziare a girare la città, - come sta facendo da settimane il centrodestra - è la base per vincere davvero. Come Avs lo stiamo facendo con il progetto Municipio Zero: negli incontri fatti sinora, in centro storico e a Sestri Ponente (presto a Sampierdarena e San Fruttuoso) abbiamo visto la partecipazione dei quartieri che però vorrebbero vedere agli appuntamenti la persona candidata a guidare il Comune.

Vogliamo tornare a vincere a Genova? Serve coraggio. Incontriamoci questa settimana con tutte le forze di centrosinistra che hanno già condiviso il programma e una visione di città: per decidere un candidato o una candidata comune per le elezioni di Genova.

Un candidato o una candidata che sappia interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e la coalizione. Noi da tempo abbiamo detto che non poniamo veti di nessun genere ma che forse un candidato o una candidata civica meglio può svolgere questo ruolo. Il tempo per le indecisioni è finito".

