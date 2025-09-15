Como-Genoa, Vieira punta su Malinovskyi. Diretta al Derby del Lunedì

Finora, nelle due partite con Lecce e Juventus, il Genoa di mister Vieira non ha ancora segnato. Ci prova stasera alle 20,45 a Como, nel posticipo che Telenord seguirà all'interno del Derby del Lunedì. L’emergenza offensiva da 15 giorni giocoforza è al centro del dibattito tra i tifosi. Vieira però predica calma e intanto sembra puntare su Malinovskyi: “Si muove bene, è motivato insomma l’ho visto nei giorni scorsi molto concentrato”.

Col Como di Fabregas in un match difficile l’ucraino dovrebbe essere la scelta nuova del mister francese. Per il resto l’impianto tattico prevede la conferma del 4-2-3-1. Con Stanciu che potrebbe partire dalla panchina. La formazione del Grifone sarà comunque una novità con Norton Cuffy forse spostato più avanti con Sabelli in difesa. Tra i convocati c’è anche Gronbaek che ha superato il trauma al naso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.