LIVE Como - Genoa 0-0: ecco Malinovskyi e la difesa a tre
di F.S.
Prima trasferta stagionale per il Genoa di Vieira che affronta il Como allo stadio Sinigaglia. Uomini di Fabregas temibili in casa ma i rossoblù cercano punti. Buone notizie per Vieira che ritrova Otoa, mentre Gronbaek è convocato.
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas
GENOA (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Masini, N. Cuffy; Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira
Arbitro sig. Piccinini
