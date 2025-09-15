Genoa

LIVE Como - Genoa 0-0: ecco Malinovskyi e la difesa a tre

Prima trasferta stagionale per il Genoa di Vieira che affronta il Como allo stadio Sinigaglia. Uomini di Fabregas temibili in casa ma i rossoblù cercano punti. Buone notizie per Vieira che ritrova Otoa, mentre Gronbaek è convocato.

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

GENOA (3-4-2-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Masini, N. Cuffy; Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira

Arbitro sig. Piccinini

