Commissione UE presenta la valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Oggi la Commissione Ue ha presentato la valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), lo strumento di ripresa dell’UE al centro del piano NextGenerationEU (NGEU) da 800 miliardi di euro.

Senza precedenti per portata e ambizione, la RRF è stata istituita nel febbraio 2021 e ha il duplice obiettivo di aiutare gli Stati membri a riprendersi dalla pandemia di COVID-19, nonché di rafforzare la loro resilienza e di rendere le nostre economie e società più verdi e digitali. e più competitivo. Insomma, pronti per il futuro. È stato fondamentale anche per affrontare sfide urgenti, come l’impatto a catena della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Nei piani di ripresa e resilienza (PRR), gli Stati membri hanno progettato riforme e investimenti in linea con le priorità della politica verde, digitale e sociale dell’UE, e adattato per affrontare le sfide nazionali individuate nel semestre europeo attraverso raccomandazioni specifiche per paese (CSR).

La valutazione intermedia segna il giro di boa del RRF. Mostra come la RRF ha raggiunto finora i suoi obiettivi.

Gli Stati membri stanno portando avanti il ​​programma di riforme e investimenti incluso nei loro piani. Alla fine del 2023, la Commissione aveva valutato come soddisfatti in modo soddisfacente oltre 1.150 tappe fondamentali e obiettivi . Il raggiungimento di questi passi nell’attuazione delle riforme e degli investimenti ha portato a cambiamenti positivi e risultati tangibili sul campo.

Con l’aiuto della RRF, ad esempio, sono stati risparmiati oltre 28 milioni di megawattora (MWh) di consumo energetico. Oltre 5,6 milioni di famiglie in più hanno ora accesso a Internet tramite reti ad altissima capacità e quasi 9 milioni di persone hanno beneficiato di misure di protezione contro i disastri legati al clima, come inondazioni e incendi.

Ad oggi sono già stati erogati agli Stati membri quasi 225 miliardi di euro di fondi RRF. Sono stati erogati 67 miliardi di euro in prefinanziamento per rilanciare la realizzazione di riforme e investimenti e alleviare l’impatto a breve termine della crisi Covid-19 prima, e poi della crisi energetica, sui bilanci degli Stati membri.

Gli Stati membri e la Commissione, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, hanno lavorato a stretto contatto per raggiungere questi risultati.

La Commissione stima che circa la metà dell’aumento previsto degli investimenti pubblici tra il 2019 e il 2025 deriverà da investimenti finanziati dal bilancio dell’UE, in particolare dal RRF . Contrariamente alle crisi precedenti, gli investimenti pubblici in Europa sono aumentati durante la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi energetica, dal 3,0% nel 2019 al 3,3% stimato nel 2023. Nel 2024, si prevede che gli investimenti pubblici raggiungeranno il 3,4% del PIL .

La maggior parte dei piani sono stati preparati rapidamente nel 2021, aprendo la strada a consistenti prefinanziamenti, e la realizzazione sul campo è iniziata rapidamente. L’attività economica è tornata ai livelli pre-pandemici e la disoccupazione è scesa ai livelli minimi record di circa il 6%. I modelli economici della Commissione suggeriscono che NGEU ha il potenziale per aumentare il PIL reale dell’UE fino all’1,4% nel 2026 , rispetto a una situazione senza NGEU. Questi risultati non includono l’atteso significativo impatto di stimolo della crescita delle riforme incluse nei piani di ripresa, che si esplica nel lungo periodo. Si prevede che l’occupazione nell’UE aumenterà fino allo 0,8% nel breve termine .

Gli Stati membri hanno utilizzato la RRF in modo strategico per affrontare sfide di lunga data e rispondere a quelle nuove .

Entro la fine del 2023, il Consiglio aveva approvato le revisioni di tutti i 27 piani per massimizzarne l’impatto in un contesto in evoluzione . Sono stati aggiornati per contribuire a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia in seguito alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, all’elevata inflazione e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. Anche in Grecia, Slovenia e Croazia sono stati aggiornati i piani per contribuire ad affrontare i disastri naturali che, oltre alle sofferenze umane causate, hanno reso difficile l’attuazione di determinate riforme e investimenti.

Questi aggiornamenti hanno aumentato considerevolmente l’entità del sostegno dell’UE alle nostre economie, arrivando a quasi 150 miliardi di euro . Ciò include finanziamenti aggiuntivi per 23 capitoli di REPowerEU e 125,5 miliardi di euro di ulteriore sostegno ai prestiti . In totale, la RRF dovrebbe iniettare 650 miliardi di euro di sostegno finanziario alle nostre economie.

Gli Stati membri hanno utilizzato il dispositivo per realizzare progressi significativi nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. La natura basata sulla performance del RRF, in cui il pagamento dei fondi UE è subordinato al raggiungimento di tappe e obiettivi concordati, ha dimostrato la sua capacità di guidare la realizzazione di riforme attese da tempo in un’ampia gamma di settori politici, in particolare per sostenere i settori verdi e ambientali. transizioni digitali e migliorare la resilienza sociale e istituzionale. Inoltre, con l’implementazione dei capitoli REPowerEU, ci aspettiamo di vedere un’accelerazione delle procedure di pianificazione e autorizzazione, in particolare per i progetti di energia rinnovabile e di efficienza energetica.

La percentuale di raccomandazioni specifiche per paese (CSR) per il periodo 2019-2020 su cui gli Stati membri hanno compiuto almeno “alcuni progressi” è aumentata tra il 2021 e il 2023 dal 52% al 69% . Si tratta di un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti.

La RRF è uno strumento chiave per accelerare la transizione verde dell’UE. Tutti i piani degli Stati membri hanno superato l’obiettivo del 37% sugli obiettivi climatici, con alcuni Stati membri che hanno dedicato oltre il 50% del loro piano totale all’agenda verde. Inoltre, la RRF sostiene le politiche occupazionali e sociali, contribuendo a rendere equa la transizione verde.

Attraverso i capitoli REPowerEU dei piani di ripresa, ulteriori 60 miliardi di euro di fondi RRF saranno dedicati alla transizione verde. Ciò contribuirà a risparmiare energia, ad accelerare la produzione di energia pulita e a diversificare le forniture energetiche dell’UE, promuovendo anche l’aumento della capacità produttiva dell’industria a zero emissioni nette.

Le revisioni dei piani hanno avuto un impatto sul ritmo di attuazione dei piani esistenti. Tuttavia, l’attuazione sul campo ha continuato ad andare avanti nel corso del 2023, con un raddoppio del numero di richieste di pagamento presentate entro la fine del 2023, da 27 a 54.

Si prevede che questo slancio positivo continui poiché gli Stati membri sono pronti a portare avanti l’attuazione, dato che la RRF dura fino al 2026. La Commissione sta attualmente valutando 18 richieste di pagamento. Si prevede che nel 2024 verranno presentate più di 20 ulteriori richieste di pagamento. Su questa base, la Commissione prevede di erogare oltre 100 miliardi di euro in pagamenti aggiuntivi entro la fine dell’anno.

Nel corso della sua vita, la RRF, attraverso i piani nazionali, guiderà la realizzazione di numerosi investimenti e riforme che porteranno cambiamenti positivi per i cittadini, le imprese e l’UE in generale. La valutazione intermedia è accompagnata da una panoramica dei paesi che illustrano i progetti e le riforme più iconici e di maggior impatto inclusi in ciascun piano di ripresa.

La valutazione intermedia evidenzia l’ ampio sostegno da parte degli Stati membri e di altre parti interessate alla natura basata sulla performance della RRF . Il pagamento sulla base dei progressi e dei risultati ottenuti, piuttosto che sui costi sostenuti, garantisce prevedibilità e responsabilità sia per gli Stati membri che per la Commissione. La rapida implementazione e gli esborsi rapidi dimostrano che la RRF ha sostenuto gli Stati membri in tempi di crisi, e la combinazione unica di investimenti e riforme aiuta le nostre economie a prepararsi meglio per il futuro.

La valutazione intermedia evidenzia anche alcuni ambiti di miglioramento . È necessaria una flessibilità sufficiente nella progettazione e nell’attuazione dei RRP per garantire un valore aggiunto costante e un’attuazione agevole. Un’adeguata capacità amministrativa negli Stati membri è fondamentale per una rapida attuazione della RRF, così come lo stretto coinvolgimento delle autorità regionali e locali, nonché delle parti sociali.

La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Abbiamo istituito il piano di ripresa NextGenerationEU da 800 miliardi di euro come risposta potente alle ricadute economiche e sociali della pandemia. A tre anni dalla sua esistenza, NextGenerationEU continua a sostenere la nostra ripresa economica e a promuovere cambiamenti positivi in ​​tutta l’UE. Abbiamo visto finanziamenti per progetti di efficienza energetica, energie rinnovabili e digitalizzazione come mai prima d’ora. Il nostro piano ha aiutato i giovani ad acquisire le competenze di cui hanno bisogno e ha contribuito a far crescere il nostro settore a zero emissioni nette. Con una combinazione unica di riforme e investimenti, NextGenerationEU sta affrontando le sfide nazionali e accelerando le nostre priorità comuni per un’UE verde, inclusiva, digitale, resiliente e competitiva. La valutazione intermedia odierna illustra questi risultati e apre la strada al 2026.”