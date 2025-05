Commissione Ue, Italia invitata a implementare correttamente il pedaggio elettronico su tutto il territorio

La Commissione europea ha deciso di inviare una nuova lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2020)2318) per non aver applicato correttamente la direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (SET), ovvero la direttiva (UE) 2019/520.

Nel dicembre 2020, l’Italia aveva già ricevuto una prima lettera di costituzione in mora da parte della Commissione, con l’accusa di non aver favorito l’avvio e la conclusione efficace delle trattative tra i gestori del pedaggio e i fornitori del SET, condizione necessaria per offrire agli utenti italiani un servizio di pedaggio elettronico omogeneo su tutto il territorio.

Da allora, alcuni di questi accordi sono stati portati a termine con successo, permettendo l’introduzione del pedaggio elettronico sulla maggior parte del territorio nazionale.

Questa nuova comunicazione aggiorna quindi il campo d’azione della procedura d’infrazione alla luce degli sviluppi più recenti. L’ambito della violazione è ora circoscritto alla sola Sicilia, dove il servizio di telepedaggio elettronico non è ancora operativo. Il fatto che i fornitori del SET non siano ancora stati autorizzati a lavorare nella regione rappresenta un impedimento all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio tra i Paesi membri e all’applicazione transfrontaliera delle regole sui pedaggi stradali nell’Unione Europea.

La conseguenza è che gli automobilisti potrebbero essere costretti a sottoscrivere più contratti, utilizzare più fornitori o dotarsi di ulteriori dispositivi di bordo per viaggiare in Italia o attraversarne il territorio. Per questo motivo, la Commissione ha inviato un’ulteriore lettera di costituzione in mora all’Italia, che dispone ora di un termine di due mesi per replicare e porre rimedio alle criticità evidenziate. Se la risposta non sarà ritenuta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di procedere con un parere motivato.

