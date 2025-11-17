Commissione Ue autorizza l’acquisizione di Iveco Group NV da parte di Tata Motors
di R.S.
L’operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di veicoli commerciali e componenti per autoveicoli
La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Iveco Group NV dei Paesi Bassi da parte di TML Commercial Vehicles Limited dell’India.
L’operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di veicoli commerciali e componenti per autoveicoli.
La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva delle due società derivante dall’operazione proposta. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie