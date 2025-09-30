Commercio internazionale tra dazi e sfide globali: presentata alla Camera la terza edizione del Forum di Milano

È stata presentata oggi alla Camera dei Deputati la terza edizione del Forum del Commercio Internazionale, in programma il prossimo 10 ottobre 2025 all’Hotel Excelsior Gallia di Milano. Tema centrale di quest’anno: “La Guerra dei dazi. Tra crisi e opportunità”, un titolo che ben sintetizza le tensioni e le incertezze che attraversano oggi il commercio globale.

L’iniziativa è organizzata da ARcom Formazione con il patrocinio della Commissione Europea, SIMEST, AICE e Regione Lombardia, e vede la direzione scientifica dell’avvocato Sara Armella, esperta di diritto doganale e presidente della Commissione Dogane e Trade Facilitation di ICC Italia. "Il mondo cambia rapidamente – ha dichiarato Armella – e colmare il vuoto formativo in materia di export significa offrire opportunità concrete ai giovani e risorse qualificate alle imprese. Il Forum sarà un’occasione per un confronto costruttivo tra istituzioni, imprese e mondo accademico".

Tra i temi al centro del dibattito, non solo commercio estero e dazi, ma anche scenari geopolitici, intelligenza artificiale, sostenibilità e regolamenti internazionali, in una prospettiva che guarda al futuro con consapevolezza e realismo.

Durante la presentazione, l’onorevole Ilaria Cavo ha annunciato la disponibilità dell’Università di Genova ad avviare un percorso accademico dedicato all’export e alla logistica, partendo da un master per arrivare a un corso di laurea magistrale. "È una proposta bipartisan – ha spiegato – che nasce per dare risposte concrete alle esigenze del mondo produttivo e per preparare le nuove generazioni alle sfide del commercio globale".

Anche il deputato Alberto Pandolfo ha sottolineato la necessità di azioni mirate a sostegno dei settori più vulnerabili: "Il commercio internazionale è oggi attraversato da incertezze legate anche alla cosiddetta “guerra dei dazi”. In Liguria, il comparto florovivaistico sta pagando un prezzo alto. È fondamentale avviare un confronto di alto livello che parta dai territori e coinvolga tutti gli attori in campo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.